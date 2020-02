Tesla steelt show op positief gestemd Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met forse winsten gesloten, waarbij Tesla opnieuw een opmerkelijke positieve uitschieter was. Wall Street reageerde tevreden op het herstel van de beurzen in China en de maatregelen van de Chinese centrale bank om de financiële impact van het nieuwe coronavirus te verzachten. Verder kwam een flink aantal bedrijven, waaronder Google-moeder Alphabet, met resultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 28.807,63 punten. De brede S&P 500 klom 1,5 procent tot 3297,59 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 2,1 procent vooruit tot 9467,97 punten.

Tesla sprong bijna 14 procent omhoog door aanhoudend optimisme bij beleggers en analisten over de fabrikant van elektrische auto’s. Tesla steeg maandag al bijna 20 procent dankzij positieve resultaten uit het samenwerkingsverband voor accu’s met Panasonic.

Internetmarktplaats eBay klom bijna 9 procent, na berichten dat beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE) een overnamebod zou hebben gedaan op de moederonderneming van het Nederlandse Marktplaats. Met dat bod van ICE zou eBay gewaardeerd worden op wel 30 miljard dollar.

Amazon sloot met een plus van 2,3 procent, waarmee de beurswaarde van het technologieconcern voor het eerst boven de 1000 miljard dollar uitkwam.

Alphabet rapporteerde een hogere omzet. De inkomsten uit advertenties stegen evenwel minder hard dan een jaar eerder. Verder werd bekend dat Google te maken krijgt met een nieuw privacyonderzoek in de Europese Unie, wegens mogelijke overtredingen met het verzamelen van locatiedata. Alphabet daalde 2,6 procent.

De in New York genoteerde Nederlandse chipproducent NXP Semiconductors ging 3,8 procent vooruit, dankzij resultaten en vooruitzichten die goed vielen bij beleggers.

ConocoPhillips meldde een gedaalde winst en verloor 4,6 procent. Het olie- en gasconcern had te maken met lagere prijzen en verminderde productie. Modemerk Ralph Lauren verraste met zijn omzet- en winstcijfers over het voorbije kwartaal, geholpen door goede verkopen in de belangrijke feestdagenperiode. Ralph Lauren kreeg er 9 procent bij.

Royal Caribbean Cruises won 1,3 procent. De cruisemaatschappij blijft positief voor dit jaar ondanks de onrust rond het coronavirus. Wel worden cruises van de maatschappij die uit China zouden vertrekken, afgelast.

De euro was 1,1044 dollar waard tegen 1,1035 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 49,67 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent op 54,02 dollar per vat.