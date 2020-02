Wall Street opent met flinke winsten

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink hoger geopend, waarmee de winsten van een dag eerder een vervolg kregen. Wall Street reageerde positief op het einde aan de verliezen op de Chinese beurzen, die iets herstelden van de stevige koersvallen op maandag. Automaker Tesla staat wederom in de schijnwerpers. Aan de opmars van het aandeel komt vooralsnog geen einde. Verder kwam een trits bedrijven, waaronder Google-moeder Alphabet, met kwartaal- en jaarcijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,4 procent hoger op 28.797 punten. De brede S&P 500 klom 1,2 procent tot 3287 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,2 procent vooruit tot 9384 punten.

Tesla sprong 10 procent omhoog. De fabrikant van elektrische auto’s steeg maandag al bijna 20 procent dankzij positieve resultaten uit het samenwerkingsverband voor accu’s met Panasonic.

Alphabet rapporteerde een hogere omzet. De inkomsten uit advertenties stegen evenwel minder hard dan een jaar eerder, wat onder beleggers tot bezorgdheid leidt. Verder werd bekend dat Google te maken krijgt met een nieuw privacyonderzoek in de Europese Unie, wegens mogelijke overtredingen met het verzamelen van locatiedata. Het aandeel Alphabet daalde 3 procent.

ConocoPhillips meldde een gedaalde winst over het vierde kwartaal. Het olie- en gasconcern had te maken met lagere olieprijzen en een verminderde productie. Tegelijkertijd kondigde het bedrijf aan zijn lopende aandeleninkoopprogramma met 10 miljard dollar te verruimen. ConocoPhillips steeg 0,7 procent. Modemerk Ralph Lauren verraste met zijn omzet- en winstcijfers over het voorbije kwartaal, geholpen door goede verkopen in de belangrijke feestdagenperiode. Ralph Lauren kreeg er 10 procent bij.