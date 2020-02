BinckBank: kleine belegger niet bezorgd om coronavirus

Particuliere beleggers in Nederland volgen het nieuws over de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar een overgrote meerderheid is niet bevreesd voor grote schade op de financiële markten. Volgens een peiling door onlinebroker BinckBank denkt 84 procent van de kleine Nederlandse beleggers dat de uiteindelijke impact van het virus op de aandelenbeurzen gering zal zijn.

Bijna 65 procent van de beleggers gaat ervan uit dat de problemen met het virus de komende weken verder zullen verergeren, maar slechts 10 procent geeft aan echt bezorgd te zijn, aldus BinckBank. Circa 45 procent denkt dat het virus de markten de komende weken onder druk blijft zetten, maar een even grote groep denkt dat dit uiteindelijk mee zal vallen, meldt de onlinebroker na een steekproef onder beleggende klanten. Aan het onderzoek deden rond de vierhonderd mensen mee.