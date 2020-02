Medewerkers facilitair bedrijf KLM leggen werk neer

Werknemers van Sodexo Altys die facilitaire diensten uitvoeren voor luchtvaartmaatschappij KLM leggen vanaf woensdag 12.00 uur het werk voor 24 uur neer. Ze eisen dat ze hun baan en arbeidsvoorwaarden behouden, nu een ander bedrijf de facilitaire zaken overneemt, zo meldde vakbond FNV.

De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor tientallen diensten, waaronder afvalverwerking, gebouwonderhoud, groenvoorziening, personen- en goederenvervoer en post- en koeriersdiensten. Dat contract is per 1 april via een aanbesteding deels terechtgekomen bij een consortium van bedrijven. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel.

KLM voerde dinsdag overleg met het oude en het nieuwe bedrijf over de kwestie. Volgens FNV was dit zonder resultaat. Voor de facilitaire zaken van KLM werken zo’n vierhonderd medewerkers. Naar schatting 170 van hen worden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding.

KLM komt op korte termijn met een reactie.