Ook Adidas sluit winkels in China om coronavirus

Sportartikelengigant Adidas sluit een “aanzienlijk aantal” van zijn winkels in China vanwege het nieuwe coronavirus. Het van oorsprong Duitse bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van een reeks andere bedrijven, waaronder concurrent Nike.

Ook franchisenemers van Adidas in China sluiten de deuren van hun winkels om verspreiding van het virus tegen te gaan. Adidas, dat duizenden winkels heeft in China, meldt dat de resultaten onder druk staan door de situatie. Maar volgens het bedrijf is het nog te vroeg om de exacte gevolgen in te schatten.

Nike maakte dinsdagavond bekend dat het de helft van zijn winkels in China dichtgooit. Bij de Chinese winkels die wel open zijn, wordt gewerkt met verkorte openingstijden. De Amerikanen zagen de klantenstroom bij veel van zijn winkels grotendeels opdrogen.

Het Wuhan-virus heeft al zeker 500 mensen het leven gekost. Duizenden mensen zijn geïnfecteerd.