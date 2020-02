Staking neemt hap uit winst General Motors

Automaker General Motors (GM) heeft vorig jaar de nodige hinder ondervonden van een vier weken durende staking in zijn Amerikaanse fabrieken. Daardoor daalden zowel de omzet als de winst bij het bedrijf.

De staking drukte de aangepaste brutowinst (ebit) met 3,6 miljard dollar. Ook werden er minder auto’s gebouwd en dus ook verkocht. GM schat dat aantal op 191.000, doordat de fabrieken een tijd stil lagen. De omzet van GM viel uiteindelijk 6,7 procent lager uit over het hele jaar op 137,2 miljard dollar. De nettowinst daalde met ruim 17 procent tot 6,7 miljard dollar.

De pick-ups van het bedrijf zoals de Chevrolet Silverado en de GMC Sierra verkochten goed. Dit jaar brengt GM een aantal nieuwe pick-upmodellen op de markt.

Voor 2020 verwacht de automaker uit Detroit dat de resultaten ongeveer in lijn liggen met wat ze dit jaar waren geweest zonder de gevolgen van de staking. Ook eenmalige meevallers door de investering van GM in Lyft en een belang in het Franse Peugeot zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. De autoproducent moet bovendien kunnen gaan profiteren van een aantal nieuwe automodellen en een kleinere voorraad.