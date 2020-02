Diepgaand onderzoek Brussel naar overname optiekketen GrandVision

De Europese Commissie begint een volledig onderzoek naar de overname van optiekketen GrandVision door brillenfabrikant EssilorLuxottica. De marktwaakhond is bezorgd dat door de overname minder concurrentie overblijft op de groothandelsmarkt voor brillenglazen en brillen en dat er ook minder keuze is voor consumenten.

EssilorLuxottica heeft merken als Ray-Ban en Oakley in de portefeuille en maakt ook onder licentie brillen voor allerlei modemerken. GrandVision bezit optiekketens als Pearle, Eyewish en GrandOptical.

De commissie wijst erop dat het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica de grootste aanbieder van brillen ter wereld is en dat GrandVision de grootste Europese optiekketen is. “In deze consoliderende markt moeten we zorgvuldig nagaan of de geplande overname ertoe zou leiden dat de consumenten meer moeten betalen of minder keuze hebben wanneer ze naar hun lokale opticien gaan”, geeft eurocommissaris Margrethe Vestager aan.

Eerder al meldde informatieleverancier MLex dat concurrerende optiekbedrijven bij de Europese toezichthouder hun zorgen hadden geuit over de geplande overname. Zij zouden bang zijn voor hogere prijzen en minder keuze.

De overname van het in Amsterdam genoteerde GrandVision door EssilorLuxottica werd in juli aangekondigd. Het Frans-Italiaanse fusiebedrijf gaf toen al aan maximaal twee jaar voor afronding van de deal uit te trekken.