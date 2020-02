Wereldhave onderuit op rood Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen aan de laatste beursdag van de week. Beleggers namen wat gas terug na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Op het Damrak werd vastgoedfonds Wereldhave fors lager gezet na een update van de strategie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de min op 615,91 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 957,65 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent.

Wereldhave zakte bijna 8 procent bij de middelgrote bedrijven. Het vastgoedbedrijf gaat zijn winkelcentra ombouwen tot wat het ‘Full Service Centers’ noemt. Het bedrijf trekt tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro voor de ombouw en gaat voor iets meer dan 1 miljard euro aan bezittingen afstoten. Wereldhave zag de afgelopen tijd zijn resultaten teruglopen door onder meer leegstand als gevolg van faillissementen van winkelketens.

Flow Traders daalde 0,7 procent. De beursintermediair kampte afgelopen jaar met een verminderde handelsactiviteit en zag daardoor zijn handelsinkomsten stevig terugvallen en de winst fors dalen. Het bedrijf kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 20 miljoen euro. Op de lokale markt werd de handel in het aandeel Esperite stilgelegd in afwachting van een persbericht van het stamcelbedrijf.