Koers bitcoin stijgt tot boven 10.000 dollar

De koers van de bitcoin is zondag gestegen tot meer dan 10.000 dollar. Daarmee bereikte de waarde van de bekende cryptomunt het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar. Sinds het begin van dit jaar sprong de waarde van de digitale munt met circa 40 procent omhoog.

De bitcoin gaat mee in de rally op de aandelenbeurzen, met grotere vraag bij investeerders naar meer risicovolle beleggingen. Ook zouden sommige beleggers de bitcoin als een veilige haven beschouwen in onrustige tijden op de beurs. Kenners denken dat de koers van de bitcoin en andere cryptomunten zoals ethereum dit jaar nog verder kan stijgen. In december 2017 piekte de waarde van de bitcoin nog op circa 20.000 dollar. De waarde van de digitale munt toont vaak grote schommelingen.