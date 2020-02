Groene koersborden op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten gesloten. Beleggers deden rustig aan met het oog op de de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Webwinkelreus Amazon stond bij de winnaars. De onderneming wil president Donald Trump verhoren vanwege het mislopen van een defensiecontract waarmee miljarden zijn gemoeid.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,6 procent hoger op 29.276,82 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,7 procent tot 3352,09 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 9628,39 punten.

Amazon won 2,6 procent. Het bedrijf spande eerder al een rechtszaak aan vanwege het mislopen van het contract. De persoonlijke vete tussen Trump en Amazon-baas Jeff Bezos zou volgens Amazon een reden zijn dat het misgreep bij het JEDI-contract. Het verhoor van Trump is volgens het bedrijf nodig om “concreet bewijs” te verzamelen van “vooringenomenheid en kwade trouw” rondom het bod.

Tesla won 3,1 procent nadat de automaker bekendmaakte dat de fabriek in Shanghai weer in bedrijf is. De ‘gigafactory’ was dicht vanwege de perikelen rond het nieuwe coronavirus. Google-moeder Alphabet won 2 procent, hoewel meer dan dertig boekingssites bij de Europese Commissie hebben geklaagd over Google. De zoekmachine zou haar eigen reserveringsdiensten te veel aandacht geven bij zoekresultaten.

Berichten over de ophanden zijnde verkoop van lingeriemerk Victoria’s Secret deed de beurswaarde van eigenaar L Brands (plus 2,4 procent) goed. De lingerieketen stond al enige tijd in de etalage. L Brands zou nu dicht bij een deal zijn met investeerder Sycamore Partners.

Restaurant Brands International, het moederbedrijf van fastfoodketen Burger King, caféformule Tim Hortons en kipketen Popeyes, steeg 2,7 procent na cijfers. Ook maakte het bedrijf bekend de helft van al zijn Burger King-filialen in China voorlopig te sluiten vanwege het coronavirus.

Kopieermachine- en printerfabrikant Xerox liet weten zijn overnamebod op branchegenoot HP Inc te verhogen, na eerder de deur te zijn gewezen. Xerox won 1,4 procent en HP Inc won 0,8 procent aan beurswaarde.

De euro was 1,0912 dollar waard tegen 1,0915 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 49,58 dollar. Brentolie daalde 2,1 procent in prijs tot 53,35 dollar per vat.