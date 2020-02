Lagarde: meer visie ECB nodig voor effecten klimaatverandering

De centrale banken moeten meer oog hebben voor de effecten en risico’s van klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie. Ze zouden onderdeel moeten worden van economische analyses en prognoses, om te beoordelen hoe de transitie wordt weerstaan, zei ECB-president Christine Lagarde in het Europees Parlement.

Het was voor het eerst dat de Française voor de plenaire zitting als baas van de Europese Centrale Bank verscheen. De bank is vorige maand een grootschalige evaluatie van zijn monetaire beleid begonnen dat eind dit jaar moet zijn afgerond. Wereldomvattende onderwerpen als klimaatverandering en digitalisering van de maatschappij zouden in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen in het beleid van de ECB, naast de traditionele taak van het bewaken van prijsstabiliteit, zei ze kort na haar aantreden vorig jaar.