Jaarwinst ABN AMRO zakt met ruim een tiende terug

ABN AMRO heeft afgelopen jaar minder winst in de boeken gezet. De resultaten van de bank stonden onder druk door de lage rentestanden. In het slotkwartaal werd bovendien meer geld opzijgezet in verband met leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

De jaarwinst zakte met 13 procent tot ongeveer 2 miljard euro. Analisten hadden er in doorsnee op gerekend dat de bank zijn resultaten in het vierde kwartaal nog wat zou kunnen opkrikken, maar dat lukte niet. In de laatste maanden van het jaar bleef de winst even hoog als een jaar terug. De kapitaalbuffer daalde daarnaast iets. De hogere kredietvoorzieningen speelden vooral in de offshoresector. Door de gedaalde olieprijzen hebben veel bedrijven het daar moeilijk, vandaar dat ABN AMRO deze leningen opnieuw onder de loep nam.

Dat het steeds lastiger wordt voor de bank om het ongunstige renteklimaat te weerstaan, bleek eigenlijk vorige maand al. ABN AMRO kondigde toen, als eerste grootbank in Nederland, aan dat gewone spaarders met ingang van april geen rente meer ontvangen over hun spaargeld. Klanten met meer dan 2,5 miljoen euro op hun rekening moeten straks een half procent rente betalen.

ABN AMRO maakt de laatste tijd ook veel kosten in verband met het verbeteren van het antiwitwasbeleid. Daar zijn inmiddels meer dan 2000 mensen mee bezig. “We boeken vooruitgang met het op orde brengen van onze klantdossiers en verwachten dit in 2022 af te ronden”, stelt topman Kees van Dijkhuizen. Hij benadrukt dat ABN AMRO er ondanks alles wel in is geslaagd om de totale kosten verder te verlagen. Hierbij plukt de bank vooral de vruchten van de digitalisering in de financiĆ«le sector. Voor komende jaren wordt een verdere kostendaling voorzien, tot onder de 5 miljard euro in 2021.

Het Openbaar Ministerie doet ook nog onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. Die kwestie kan het financiƫle concern een flinke boete opleveren. Hierover kon ABN AMRO woensdag geen nieuwe informatie geven. Volgens Van Dijkhuizen is nog niet duidelijk of justitie straks met een boete komt en hoe hoog een eventuele geldstraf zou kunnen zijn, vandaar dat ABN AMRO hier nog altijd geen geld voor opzij heeft gezet.