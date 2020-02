Autofabrikant Nissan verlaagt winstverwachting verder

De Japanse autofabrikant Nissan heeft nog meer last van interne problemen en zwakke marktomstandigheden dan gedacht. Het bedrijf ziet zich gedwongen voor de tweede keer in korte tijd de winstverwachting voor het lopende boekjaar te verlagen.

Nissan gaat er nu van uit dat het dit jaar ruim 5 miljoen auto’s aan de man weet te brengen. In november stond de prognose nog op 5,2 miljoen wagens en dat was al een verlaging ten opzichte van de oorspronkelijke schatting. Ook de omzet en winst vallen lager uit dan verwacht.

De hele Japanse automarkt heeft volgens Nissan last van een recente belastingverhoging. Ook schade als gevolg van zware stormen speelt het bedrijf parten. En dan is in de nieuwe prognoses nog geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.