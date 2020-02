Economie groeit opnieuw minder hard: 1,7 procent in 2019

De economie groeide in 2019 opnieuw minder hard dan in het jaar ervoor. Met 1,7 procent was de groei van het bruto binnenlands product (bbp) de laagste sinds 2014, toen de economie met 1,4 procent groeide. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 was de economische groei 2,6 procent, in 2017 2,9 procent.

In het slotkwartaal van vorig jaar groeide de economie met 0,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Die groei was te danken aan meer bestedingen door consumenten en investeringen, net als vorig jaar. Maar ook de consumptiegroei neemt af. In 2018 was deze nog 2 procent, vorig jaar besteedden consumenten 1,4 procent meer aan goederen en diensten dan in het jaar ervoor.

Het geld ging vooral naar de inrichting van woningen, elektra als televisies, telefoons en huishoudelijke apparaten en aan kleding. Verder trokken consumenten de knip voor horeca, vervoer en communicatie.

In 2019 werd meer ge├»nvesteerd in woningen, infrastructuur, vliegtuigen en machines. Vooral investeringen in personenauto’s groeiden hard: met 5,3 procent, tegen een groei van 3,2 procent in 2018, terwijl consumenten zelf minder besteedden aan personenauto’s dan in 2018.

Investeringen in woningen nemen flink minder toe, in 2019 lag de groei met 1,5 procent een stuk lager dan de 7 procent in het jaar ervoor.