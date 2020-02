‘Energiesector reserveert miljarden voor ontmanteling platforms’

Exploitanten van gas- en olieplatforms in de Noordzee reserveren miljarden euro’s voor de ontmanteling daarvan. Het gaat om honderden platforms die binnenkort rijp zijn voor de sloop, meldt financieel dienstverlener Intertrust, die betrokken is bij de opbouw van spaarpotten hiervoor.

In de Noordzee staan circa 1350 offshore-installaties waarmee olie of gas wordt gewonnen, aldus Intertrust. Van vele loopt de economische levensduur ten einde. De kosten van het verwijderen van 180 installaties in het Nederlandse deel van de Noordzee lopen op tot 7 miljard euro, blijkt uit berekeningen van de Nederlandse overheid.

Verantwoordelijk hiervoor zijn de exploitanten, die voor het opruimen geld aan het reserveren zijn. Jaarlijks storten zij daarvoor een bedrag in een pot. Intertrust is als dienstverlener betrokken bij de organisatie ervan en bewaakt onder meer dat in geval van een faillissement, schuldeisers geen aanspraak kunnen maken op deze spaarpotten.