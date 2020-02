Thyssenkrupp voelt moeilijke staalmarkt

Het Duitse staal- en industrieconcern Thyssenkrupp heeft in het afgelopen kwartaal een fors lagere winst behaald, vooral onder druk van slechte prestaties bij de staaldivisie door de zwakke automarkt. Dat meldt de onderneming donderdag bij de publicatie van haar kwartaalcijfers.

De operationele winst kelderde in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 77 procent tot 50 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Op nettobasis werd een verlies geleden van 372 miljoen euro. Dat was nog een plus van 60 miljoen euro een jaar eerder. Behalve met een zwalkende staaldivisie heeft Thyssenkrupp ook te kampen met herstructureringskosten, terwijl wordt gewerkt aan de verkoop van de lift- en roltrappendivisie. De omzet zakte naar 9,7 miljard euro.

Thyssenkrupp-baas Martina Merz noemde de cijfers “niet geweldig”. Vooralsnog past het staalconcern de verwachtingen voor het boekjaar 2019/2020 niet aan.