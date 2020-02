‘Britten spraken niet met China over realisatie HS2-spoorproject’

De Britse regering heeft niet met China gesproken over mogelijke hulp bij de aanleg van de hogesnelheidslijn High Speed 2. Dat meldde minister van Transport Grant Shapps, die daarmee een artikel in zakenkrant Financial Times tegensprak.

Voor het omvangrijke Britse spoorwegproject werd onlangs goedkeuring verkregen, ondanks de verwachte kostenoverschrijdingen. Volgens de Financial Times zou Peking zijn hulp hebben aangeboden voor de realisatie van de lijn. Daarbij zouden de Chinezen het project in vijf jaar willen voltooien voor minder geld.

De nieuwe lijn die het noorden van Engeland beter met het zuiden moet verbinden is omstreden, onder meer vanwege de hoge kosten. Met een prijskaartje van naar schatting 125 miljard euro is HS2 het duurste infraproject van Europa. Aanvankelijk was het project begroot op circa 30 miljard euro.