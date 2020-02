‘Hongkong staat voor een recordtekort’

Hongkong wordt geconfronteerd met “tsunami-achtige” schokken die in het fiscale jaar zullen zorgen voor een recordtekort. Daarvoor waarschuwt Paul Chan, de financieel secretaris van de stadstaat. Hij wees onder meer op de impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus en ook de maanden van sociale onrust in Hongkong, waardoor toeristen wegblijven.

De impact van de epidemie op de economie van Hong Kong wordt onder meer gevoeld in de detailhandel en in andere aan toerisme gerelateerde sectoren, zei Chan in een blogpost. Over de economische vooruitzichten op korte termijn was hij terughoudend. Volgens hem kunnen schokken ervoor zorgen dat het werkloosheidscijfer snel zal verslechteren.

Hongkong kwam met de nodige maatregelen om de economie te ondersteunen. Door de zwakkere economische omstandigheden vallen verder de inkomsten uit onder meer belastingen aanzienlijk lager uit. Volgens Chan zal het begrotingstekort van Hongkong nog wel een tijdje aanhouden.