‘PFAS-problemen zorgen nog steeds voor hoofdpijn in bouwsector’

De PFAS-problemen in de bouwsector zijn nog steeds niet voorbij. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kampen veel bedrijven nog altijd met hinder en extra kosten bij het verplaatsen van grond. Daarnaast loopt het aantal nieuwe infraprojecten enorm terug en veroorzaakt het uitblijven van een norm voor gebruik van grond bij oppervlaktewater nog steeds problemen.

De sector kreeg vorig jaar te maken met een strenge grens aan de hoeveelheid van de chemische stoffengroep PFAS, waardoor praktisch geen grond mocht worden vervoerd. Vooral infraprojecten werden zwaar getroffen. Inmiddels is er een verruiming van de PFAS-norm tot stand gekomen.

Bouwend Nederland heeft via enquĂȘtes onderzoek gedaan naar de hinder. Meer dan een kwart (27 procent) van 377 ondervraagde bedrijven zegt onverminderd last te hebben. Dat was aanvankelijk 38 procent. Ruim de helft van de ondernemers heeft wel de indruk dat de eind vorig jaar ingevoerde nieuwe normen enige verlichting bieden.

De organisatie roept de overheid op de sector te helpen, onder meer door projecten waar mogelijk naar voren te halen. Onlangs waarschuwde bouwconcern VolkerWessels al dat overheidsmaatregelen rond stikstof en PFAS niet voldoende zijn om bouwprojecten aan de gang te krijgen.