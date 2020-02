China noemt economische impact coronavirus ‘beheersbaar’

De economische schade die het nieuwe coronavirus zal veroorzaken is volgens China beheersbaar. Dat zei de Chinese afgezant voor de Europese Unie in Brussel. Zhang Ming sprak van een impact op de korte termijn, waarbij Peking ook over voldoende middelen beschikt om “indien nodig” in te grijpen.

Door de uitbraak van het virus zijn delen van China hermetisch afgesloten en gelden reisbeperkingen. De vakantieperiode rond het Chinees Nieuwjaar werd verlengd. Daardoor bleven onder meer fabrieken langer dicht, wat ook effect heeft op leveringsketens. Ming zei dat met de uitgestelde bedrijfsactiviteiten en verminderde vraag naar diensten er enige impact is op de Chinese economie, maar deze is volgens hem dus beperkt, van korte duur en te behappen.

Kredietbeoordelaar S&P Global voorspelde recent dat de economische groei in China dit jaar mogelijk terugzakt tot 5 procent. Ook neemt het virus een behoorlijke hap uit de groei van de wereldeconomie.