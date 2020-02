Winstalarm Apple drukt op sentiment Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag in het rood geopend. De stemming werd gedrukt door de omzetwaarschuwing van technologiegigant Apple vanwege de negatieve impact van het nieuwe coronavirus. Toeleveranciers van Apple en chipfondsen moesten daardoor verliezen incasseren. Maandag bleef Wall Street dicht voor President’s Day.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 29.308 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3371 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 9704 punten.

Apple liet weten niet aan zijn omzetprognose voor het lopende kwartaal te zullen voldoen omdat de vraag naar iPhones in China wordt geraakt door het virus. Volgens Apple duurt het langer dan verwacht voordat de situatie in China weer is genormaliseerd. Verder heeft het bedrijf last van verstoringen in de toeleveringsketen, met als gevolg dat elders in de wereld tijdelijke tekorten aan iPhones zijn. Apple heeft veel toeleveranciers in China en het opstarten van de productie duurt langer dan verwacht, aldus het bedrijf. Apple leverde 2,1 procent in.

Toeleveranciers als Qualcomm, Broadcom, Qorvo en Skyworks Solutions werden tot 2,3 procent lager gezet. Chipfondsen als Nvidia, Intel en Applied Materials gingen tot 3,4 procent omlaag.

Supermarktconcern Walmart kwam met cijfers. Daarbij vielen de vergelijkbare winkelverkopen in de feestdagenperiode zwakker uit dan verwacht. Walmart won desondanks 1 procent. Levensmiddelenproducent Conagra Brands kwam met een winst- en omzetwaarschuwing voor het gehele boekjaar door een tegenvallende vraag en werd 6 procent lager gezet.