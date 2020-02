ACM trekt honderd telefoonnummers in vanwege helpdeskfraude

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft samen met telecomaanbieders honderd telefoonnummers ingetrokken. De telefoonnummers werden door criminelen gebruikt om mensen op te lichten met nep-helpdesks.

De ACM werkt in de bestrijding van helpdeskfraude samen met telecomaanbieders, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Als blijkt dat met een Nederlands nummer helpdeskfraude wordt gepleegd, zorgen de ACM en de aanbieders ervoor dat het nummer wordt geblokkeerd.

De criminelen gaan geraffineerd te werk, legt de ACM uit. Door mensen te bellen of online te adverteren, winnen criminelen het vertrouwen van hun slachtoffers, die bijvoorbeeld hulp zoeken met Outlook, McAfee of Microsoft. Achter de Nederlandse helpdesk-telefoonnummers zitten vaak buitenlandse callcenters.

Medewerkers van zo’n callcenter doen alsof ze helpen, maar proberen de slachtoffers in werkelijkheid zo ver te krijgen dat zij een programma installeren waardoor de criminelen op afstand kunnen inbreken in de computer. Daarop kunnen de criminelen geld afschrijven van de rekeningen van hun slachtoffers. “Het leidt tot schade voor consumenten waarbij vooral kwetsbare groepen in de samenleving extra worden geraakt”, aldus de ACM.