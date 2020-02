Deutsche Telekom boekt beste resultaat voor bedrijf ooit

Deutsche Telekom heeft in 2019 zijn beste resultaten ooit geboekt. De totale omzet bedroeg afgelopen jaar 80,5 miljard euro en steeg daarmee met 6,4 procent. De nettowinst lag met 3,9 miljard euro bijna 80 procent hoger dan in 2018.

De omzetstijging komt voor een belangrijk deel voor rekening van de prestaties van Deutsche Telekom in de Verenigde Staten en de uitbreiding van de breedband-activiteiten. Het Duitse telecombedrijf verwacht ook dit jaar weer een hogere brutowinst te boeken.

T-Mobile US, de belangrijke motor achter de winstgroei van Deutsche Telekom, rondt binnenkort naar verwachting een overname van branchegenoot Sprint af. Ook neemt het aantal Amerikaanse klanten sneller toe dan verwacht. In het vierde kwartaal kwamen er 1,3 miljoen klanten bij voor de draadloze diensten.

De verkoop in Duitsland nam toe in het vierde kwartaal doordat investeringen in het glasvezelnetwerk het bedrijf hielpen de groeiende druk van concurrenten te weerstaan. Ook inkomsten uit mobiele telefonie in Duitsland namen sterker toe. De concurrentie op de Duitse thuismarkt blijft vooralsnog intens.

In andere Europese landen wist Deutsche Telekom meer te verkopen en een hogere brutowinst te boeken. Het aandeel Deutsche Telekom werd 9 procent meer waard in het afgelopen jaar. Daarmee was het concern een van de best presterende grote Europese telecombedrijven.