Europese beurzen omlaag na cijferstroom

De Europese beurzen zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers kregen een stroom van kwartaalberichten te verwerken. Veel bedrijven, waaronder Air France-KLM, waarschuwden voor de negatieve impact van het coronavirus in China. Verder stond ING in de schijnwerpers na de aankondiging van het vertrek van topman Ralph Hamers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent lager op 622,12 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 973,56 punten. Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,9 procent.

Bij de hoofdfondsen was NN Group de sterkste stijger, met een winst van 1,9 procent. De activistische investeerder Elliott Management heeft een belang genomen in de verzekeraar. Ook het aandeel ING (plus 0,3 procent) zat in de lift. Hamers vertrekt op 30 juni bij de bank en gaat vanaf september aan de slag bij de Zwitserse bank UBS. Levensmiddelenconcern Unilever (min 1,5 procent) noteerde ex dividend.

In de MidKap zakte Air France-KLM 3,5 procent. De luchtvaartcombinatie zag de operationele winst in 2019 met bijna een vijfde dalen en waarschuwde dat de problemen met het nieuwe coronavirus een hap tot wel 200 miljoen euro uit de winst kunnen nemen in het eerste kwartaal. Bodemonderzoeker Fugro (plus 7,5 procent) toonde herstel na de verliesbeurt een dag eerder en ging op kop. Besi steeg ruim 1 procent na een sterk vierde kwartaal. Het chipbedrijf is echter voorzichtig over het eerste kwartaal vanwege het coronavirus.

Bouwer Heijmans klom 7,5 procent bij de kleinere bedrijven dankzij goed ontvangen jaarcijfers. Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen boekte het afgelopen jaar meer winst en werd beloond met een koersstijging van 1,5 procent.

Elders in Europa ging de aandacht onder meer uit naar AXA. De Franse verzekeraar zakte 3,5 procent in Parijs na tegenvallende jaarcijfers, terwijl de Franse energiebeheerspecialist Schneider Electric bijna 6 procent won dankzij sterke resultaten en vooruitzichten. In Z├╝rich stelden de cijfers van de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re (min 8,1 procent) teleur.

De euro was 1,0793 dollar waard tegen 1,0790 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 53,77 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 59,27 dollar per vat.