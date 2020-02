Coronavirus pakt verschillend uit voor Nederlanders in China

Het nieuwe coronavirus pakt verschillend uit voor Nederlanders die in China een bedrijf hebben. Waar sommige ondernemers een klap verwachten omdat de verkopen in het Aziatische land tot stilstand zijn gekomen, profiteert een andere groep juist van een toegenomen vraag naar bijvoorbeeld voedingsmiddelen via het internet. “Hoe het virus je bedrijf raakt, ligt heel erg aan de industrie waarin je zit”, stelt een woordvoerder van de Nederlands Chinese Handelskamer.

Industriële bedrijven die bijvoorbeeld onderdelen produceren, kampen met fabriekssluitingen en krijgen geen orders binnen. Ook Nederlandse restauranthouders in het Aziatische land hebben het zwaar omdat Chinezen grotendeels geïsoleerd thuis zitten. Ondernemers die via het internet verkopen hebben geluk of pech, afhankelijk van hun productaanbod.

Eigenaar Jelmer de Jong van AsiaAssist denkt juist meer omzet te draaien door het coronavirus. De afgelopen weken was er “enorm veel” vraag naar zijn onlineaanbod van voedingsproducten zoals melkpoeder en kinderpap. Hij maakt zich verder op voor een verkoopfestijn in maart, als Chinezen weer hun huis uit mogen.

Daphne Tuijn, die met haar bedrijf WebshopinChina.com merken als Philips of FrieslandCampina helpt om hun producten te testen, verwacht dat haar omzet in het eerste kwartaal daarentegen zo’n 30 procent lager uitkomt. Haar klanten schorten hun marketingactiviteiten in China op. Sommigen stoppen noodgedwongen met hun website omdat ze niet meer voldoende kunnen verkopen in het Aziatische land.

Ook heeft Tuijn veel personeelsproblemen. Haar team, zo’n vijftien medewerkers, zit verspreid over China in quarantaine en werkt op afstand. “Thuiswerken in China is niet zo vanzelfsprekend als in Nederland, het loopt allemaal stroef.” Op haar kantoor in een pand van WeWork kan overigens nog niet fatsoenlijk worden gewerkt. “De verwarming staat uit. Mensen zitten in jassen te typen.”

Zelf zit de ondernemer voorlopig in Nederland vast. Ze vreest dat ze in quarantaine wordt geplaatst als ze naar Shanghai terugvliegt. Buurtcommissies zijn heel strikt en maken geen onderscheid of iemand uit China of Europa terugkomt, aldus Tuijn.