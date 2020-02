Hoogste jaarrendement sinds crisis voor beleggingsfondsen

Nederlandse beleggingsinstellingen, zoals beleggingsfondsen, hebben vorig jaar een rendement behaald van 18 procent. Volgens nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) gaat het om het hoogste rendement van de afgelopen elf jaar.

Sinds de financiële crisis was het niet meer voorgekomen dat het beleggingsfondsen zo voor de wind ging. Toch deden ze het wat betreft rendement niet zo goed als de AEX-index aan de Amsterdamse beurs. Die zat vorig jaar met wel 24 procent in de lift. Het verschil wordt verklaard doordat beleggingsfondsen niet alleen geld steken in aandelen, maar ook in bijvoorbeeld obligaties en vastgoed.

De beleggingsfondsen profiteerden vorig jaar onder meer van de dalende rentes, waardoor bijvoorbeeld de aandelenkoersen stevig omhoog gingen. Ook trokken de financiële markten zich in de laatste maanden van 2019 op aan de vooruitgang in de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.