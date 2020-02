Modehuis Prada gaat in zee met Belgische topontwerper

Het Italiaanse modehuis Prada heeft de Belgische topontwerper Raf Simons aangesteld als extra creatief directeur. Hij moet ontwerpster Miuccia Prada gaan bijstaan, die ook deels de leiding heeft over het bedrijf.

Prada is al 70 jaar, maar ze benadrukt dat ze hiermee haar taken niet uit handen geeft. “Dit is geen opvolging. Dit is een manier om creativiteit te stimuleren”, aldus de kleindochter van bedrijfsoprichter Mario Prada. Haar kenmerkende mix van sportieve en burgerlijke looks is inmiddels al decennia de drijvende kracht achter het modehuis.

De 52-jarige Simons was eerder de belangrijkste ontwerper bij de merken Calvin Klein en Christian Dior. Hij staat bekend om collecties die zijn geïnspireerd door jongerenstijlen als punk en rave.

Prada had het een paar jaar terug nog erg moeilijk, maar liet in 2018 weer groei zien. Van 2019 zijn nog geen cijfers beschikbaar. De laatste tijd kampt Prada weer met nieuwe problemen. Zo zullen de straatprotesten in Hong Kong en de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China ongetwijfeld hun weerslag hebben op de resultaten. Chinese shoppers zijn doorgaans goed voor een belangrijk deel van de omzet in de branche.