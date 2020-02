Wall Street hard onderuit door vrees coronavirus

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met dieprode cijfers gesloten. Net als in Europa en Azië wakkerde de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus buiten China de zorgen van beleggers op Wall Street aan dat de economische impact van de epidemie groter zal zijn dan eerder gedacht.

De Dow-Jonesindex eindigde 3,6 procent lager op 27.960,80 punten. De brede S&P 500 kelderde 3,4 procent tot 3225,90 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,7 procent tot 9221,28 punten. Het waren de zwaarste koersverliezen in lange tijd.

Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines en United Airlines gingen in de uitverkoop met minnen tot 8,5 procent. De verspreiding van het coronavirus is slecht nieuws voor het toerisme. Als meer landen getroffen worden door de uitbraak, kan dat het vliegverkeer verder in de weg zitten.

Techreus Apple leverde 4,5 procent in. Nieuwe data wees uit dat de verkoop van iPhones in China in de maand januari met een derde is ingezakt. In het kielzog werden Apple-toeleveranciers zoals de chipbedrijven Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology en Nvidia tot 7,8 procent lager gezet.

Ook andere technologiefondsen zoals softwarebedrijf Microsoft, Google-moeder Alphabet, internethandelaar Amazon en Facebook hadden het lastig met verliezen tot 4,5 procent. Autofabrikant Tesla dook 7,5 procent in het rood. De financiële sector met banken als Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup en Bank of America kampte met koersdalingen tot 5,2 procent.

De olieprijzen gingen eveneens hard omlaag door de viruszorgen. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent goedkoper op 51,24 dollar. Brentolie kostte 4,2 procent minder op 56,07 dollar per vat. Oliemaatschappijen als ExxonMobil en Chevron kregen verliezen te incasseren tot 4,7 procent.

Biotechnoloog Gilead Sciences was juist een positieve uitschieter met een plus van 4,6 procent. Volgens een bestuurder van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een experimenteel middel van Gilead tegen het coronavirus mogelijk geschikt voor een effectieve behandeling van de besmettelijke ziekte. Dat middel wordt momenteel getest in China.

De euro was 1,0852 dollar waard tegen 1,0856 dollar bij het slot in Europa.