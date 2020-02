Amazon kan bestellingen van levensmiddelen in Italië niet aan

Een piek in bestellingen voor het laten bezorgen van boodschappen in Noord-Italië zorgt voor problemen bij Amazon. De luxe bezorgdienst Amazon Prime Now moet klanten in Milaan en Turijn nee verkopen. Reden is een grote stijging van de bestellingen wegens de uitbraak van het coronavirus, meldden Italiaanse media.

Bestellingen bij Amazon Prime Now in Milaan en Turijn worden doorgaans binnen twee uur afgeleverd. Die service is in de twee steden niet meer beschikbaar, staat op de site. Amazon laat aan de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore weten dat een sterke stijging van het aantal bestellingen bij deze dienst voor vertraging heeft gezorgd.

Scherpe prijsstijgingen voor producten die door de virusuitbraak erg in trek zijn, leiden ook tot onbegrip. Codacons, de Italiaanse behartiger van consumentenbelangen, beklaagt zich op zijn website over de 109 euro die voor vier flesjes van het desinfecteermiddel Amuchina werd gevraagd op Amazon. De fabrikant van het middel, Angelini Pharma, haastte zich daarop te benadrukken zelf de prijzen niet te hebben verhoogd.