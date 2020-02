Amerikaanse computerfabrikant HP wil met Xerox praten over fusie

De Amerikaanse computer- en printerfabrikant HP Inc gaat voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Met die stap wil het bedrijf zijn aandeelhouders paaien, die ook een overnamebod van branchegenoot Xerox overwegen. Tegelijkertijd liet HP voor het eerst weten te willen praten met Xerox over een samengaan. Dat moet dan wel op de voorwaarden van HP gebeuren.

HP houdt vol dat het bod van Xerox, dat door de concernleiding is afgewezen, te laag is. Volgens HP levert een combinatie bovendien minder kostenbesparingen op dan Xerox verwacht, niet 2 miljard maar ‘slechts’ 1 miljard dollar per jaar. HP wierp vorige week een beschermingsconstructie op tegen de vijandige toenadering van Xerox.

HP verwacht in het lopende boekjaar meer winst te maken dan het concern eerder had verwacht. HP gaat nog dieper in de kosten snijden, vooral door banen te schrappen. In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar zakte de omzet licht tot 14,6 miljard dollar op jaarbasis. De nettowinst bedroeg 678 miljoen dollar tegen 803 miljoen dollar een jaar eerder.