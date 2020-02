Hongkong steunt door virus getroffen economie met ‘gratis geld’

Inwoners van Hongkong krijgen omgerekend bijna 1200 euro per persoon van de overheid. De maatregel is onderdeel van een pakket met stimuleringsmaatregelen. Die moeten de door het coronavirus getroffen economie ondersteunen. Macau en Singapore kondigden soortgelijke maatregelen aan.

De overheid in Hongkong hoopt de consumentenbestedingen aan te jagen door iedere meerderjarige, permanente inwoner 10.000 Hongkongse dollar (bijna 1200 euro) te schenken. Bijna twee miljoen inwoners hoeven geen inkomstenbelasting te betalen en bedrijven kunnen tegen een lage rente leningen tot 2 miljoen Hongkongse dollar afsluiten. Mede door die maatregelen heeft Hongkong voor het eerst in vijftien jaar een begrotingstekort. De Hongkongse economie staat niet alleen onder druk door de uitbraak van het coronavirus maar ook door de maatschappelijke onrust in de afgelopen maanden.

In Macau, net als Hongkong een speciale bestuurlijke regio van China, kondigde de regering aan om 252 miljoen euro aan waardebonnen (ongeveer 350 euro per inwoner) in de economie te pompen zodra de virusuitbraak achter de rug is. Singapore kondigde aan dat elke inwoner van 21 jaar of ouder tussen de 65 euro en 200 euro krijgt. De overheid wil vooral gezinnen steunen nu de economische groei terugloopt.