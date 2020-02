Wolters Kluwer sterkste stijger AEX in grillige sessie

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een verlies de handel uitgegaan. Het verloop van de sessie was uiterst grillig. De graadmeter stond gedurende de handelsdag tot 3 procent lager, kleurde kort na de openingsbel op Wall Street groen, maar sloot uiteindelijk toch in de min. Resultaten van data- en informatieleverancier Wolters Kluwer pakten goed uit op de beurs. Elders in Europa was het beeld net zo onvast als in Amsterdam, mede door de perikelen rond het nieuwe coronavirus.

De AEX-index sloot de sessie met een verlies van 0,2 procent op 581,78 punten. De MidKap eindigde 0,8 procent hoger op 915,48 punten. Frankfurt verloor uiteindelijk 0,1 procent. Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent. De beurs in Milaan eindigde 1,4 procent hoger.

Wolters Kluwer voerde met een winst van 3,6 procent de AEX aan. De onderneming kwam volgens kenners “op alle fronten” met betere cijfers en vooruitzichten. Ook het dividend ging omhoog. Biotechnologiebedrijf Galapagos was de sterkste daler met een verlies van 2,9 procent.

Verder wisten luchtvaartmaatschappijen de aandacht op zich gericht. Zo kondigde KLM de nodige bezuinigingsmaatregelen aan om de economische impact van het coronavirus op te vangen. Niet noodzakelijke investeringen worden daarbij voorlopig uitgesteld. Het aandeel Air France-KLM eindigde in de MidKap 0,9 procent in de min.

Branchegenoot Lufthansa kwam met soortgelijke maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken. De Duitse maatschappij verloor 1,8 procent op de beurs in Frankfurt. Ook bij de Scandinavische maatschappij SAS zijn er redenen tot zorgen, bleek uit de cijfers over het eerste kwartaal. Op de beurs in Kopenhagen noteerde SAS dik 11 procent lager.

ASMI (plus 9,9 procent) was op het Damrak de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven. De toeleverancier aan de chipindustrie boekte afgelopen kwartaal meer winst en wist volgens kenners de markten aangenaam te verrassen.

Bij de kleinere fondsen won biotechbedrijf Kiadis Pharma dik 20 procent. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft toestemming gegeven voor een onderzoek naar medicijnen die met behulp van Kiadis’ technologie zijn ontwikkeld.

De euro stond op 1,0888 dollar tegen 1,0876 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd iets goedkoper op 49,87 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 54,64 dollar per vat.