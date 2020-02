Coronavirus raakt bierverkopen AB InBev

Biergigant AB InBev, het concern achter merken als Jupiler, Leffe en Hertog Jan, voelt de uitbraak van het nieuwe coronavirus in zijn resultaten. ’s Werelds grootste brouwer kampte met een aanzienlijke daling van de vraag in China.

Zowel in de horeca als in supermarkten kochten Chinezen afgelopen tijd beduidend minder bier. Normaal gesproken gaan de zaken in deze periode juist erg goed in China, vanwege het Chinees Nieuwjaar.

De rivaal van het Nederlandse bierconcern Heineken denkt in China in de eerste twee maanden van het jaar ongeveer 285 miljoen euro aan omzet te zijn misgelopen. Dit raakte de bedrijfswinst met ongeveer 170 miljoen dollar. Over de gehele linie houdt AB InBev rekening met een daling van het bedrijfsresultaat met ongeveer 10 procent in het eerste kwartaal, als gevolg van de problemen met het virus en andere zaken.

Heineken meldde onlangs ook al dat de virusuitbraak waarschijnlijk impact zou hebben op de resultaten. Maar toen Heineken met zijn cijferupdate kwam was nog geen goede inschatting te maken van de verwachte schade.