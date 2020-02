EU bekijkt steun voor door virus getroffen sectoren

De Europese Unie overweegt maatregelen om sectoren te steunen die hard zijn getroffen door het nieuwe coronavirus. Dat bleek donderdag na overleg van de EU-ministers van Economische Zaken in Brussel. Zaak is eerst de schade in kaart te brengen.

De gevolgen zijn al voelbaar in sectoren als toerisme, elektronica, gezondheid en de auto-industrie, zei EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt). Volgens hem zijn in Europa in januari en februari 2 miljoen hotelovernachtingen verloren gegaan, vooral door wegblijvende Chinezen.

Breton kreeg groen licht om uit alle lidstaten gegevens te verzamelen om een beeld te krijgen. De ministers komen over uiterlijk een maand opnieuw bijeen. “We zullen snel reageren”, beloofde de Fransman.

Woensdag wees de Europese Commissie er al op dat de EU-begrotingsregels toestaan dat overheden in uitzonderlijke omstandigheden extra investeren. Een land als Italiƫ zou daardoor zijn al hoge tekort verder zien oplopen. Het dagelijks bestuur van de EU liet de mogelijkheid open om daar soepel mee om te gaan.