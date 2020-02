Nieuwe werkgeversvoorzitter: verbinding is essentieel

De nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen, wil dat het bedrijfsleven zijn verbindend vermogen inzet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat heeft de aanstaande opvolger van Hans de Boer gezegd nadat het bestuur van de werkgeversorganisatie haar benoeming had bekrachtigd.

“Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken en transities. Daar namens het bedrijfsleven aan mogen bijdragen past ontzettend goed bij wat mij ten diepste drijft. Het is mijn volste overtuiging dat bedrijfsleven en samenleving elkaar in die vraagstukken in vele opzichten nodig hebben. Die verbinding is essentieel”, laat Thijssen weten.

De 51-jarige Thijssen is nu nog topvrouw van netwerkbeheerder Alliander. Daarnaast is ze onder meer commissaris bij het Havenbedrijf Rotterdam. Ze volgt De Boer begin juli op. Haar benoeming is voor een periode van drie jaar.