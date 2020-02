Brussel akkoord met miljardendeal Sabic en Saudi-Aramco

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco mag van de Europese Unie een belang nemen van 70 procent in het eveneens Saudische petrochemische bedrijf Sabic. Daarmee is een bedrag van 69 miljard dollar gemoeid. Brussel ging onvoorwaardelijk akkoord.

Aramco maakte bijna een jaar geleden bekend het belang in Sabic over te nemen van het Saudische staatsinvesteringsfonds Public Investment Fund (PIF). Over die deal was maanden onderhandeld.

Sabic is wereldwijd actief in meer dan vijftig landen, waaronder Nederland, en telt ruim 35.000 werknemers. Het Europese hoofdkantoor van Sabic staat in Sittard, met een grote productielocatie op industrieterrein Chemelot.

Met de meerderheidsdeelneming in Sabic verbreedt Aramco zijn activiteiten van de winning van olie en gas naar petrochemische producten zoals plastics, chemicaliĆ«n en kunstmest. Volgens Aramco ontstaan door de deal “nieuwe mogelijkheden in de snel groeiende petrochemische sector”.