Brussel: Franse regeling gasopslag staatssteun

De Franse regeling om bedrijven te compenseren voor de ondergrondse opslag van gas komt neer op onrechtmatige staatssteun. Dat is het voorlopige oordeel van de Europese Commissie, die een diepgaand onderzoek instelt.

De regeling uit december 2017 is bedoeld om het aanbod van gas in Frankrijk veilig te stellen, bijvoorbeeld in het geval van een strenge winter. De drie bedrijven (Storengy, Géométhane en Teréga) die hierop inschreven kregen vorig jaar in totaal 540 miljoen euro als compensatie overgemaakt van de regering.

“Het belang van Frankrijk om het energie-aanbod voor zijn burgers en bedrijven veilig te stellen is legitiem”, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). “In dit verband is het is onze rol zeker te stellen dat de maatregelen kosteneffectief zijn en de concurrentie in stand houden, zodat consumenten een eerlijke prijs betalen voor gas.”

De Europese toezichthouder betwijfelt of de methode die Frankrijk hanteert om de prijs van de activiteiten voor de gasopslag vast te stellen wel juist is. De staatssteun pakt volgens Vestager mogelijk ook negatief uit voor andere EU-landen. Aanbieders van gas zouden eerder voor Frankrijk kunnen kiezen voor opslag in plaats van de buurlanden, aldus de commissaris.