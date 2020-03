Internetprovider XS4ALL definitief overgeheveld naar KPN

Internetprovider XS4ALL gaat definitief over in zijn moederbedrijf KPN, een stap die het afgelopen jaar fel werd bestreden. In een brief aan medewerkers van XS4ALL staat dat zij vanaf zondag werknemers van KPN zijn.

De aankondiging van KPN om XS4ALL op te heffen, leidde tot boze reacties van klanten en de ondernemingsraad van XS4ALL. De personeelsvertegenwoordiging van XS4ALL stapte zelfs naar de rechter om de integratie met KPN tegen te houden, maar dat was tevergeefs.

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. De internetprovider profileerde zich altijd met activisme voor online privacy en vrije toegang tot internet voor iedereen. Mede daarom viel de voorgenomen opheffing van XS4ALL slecht.

KPN kondigde eerder dit jaar overigens aan XS4ALL wel als merk in de lucht te houden. Naast medewerkers worden contracten van klanten echter wel overgeheveld naar KPN. Aan de dienstverlening aan XS4ALL-klanten verandert voorlopig niets, meldt KPN.