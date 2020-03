Opnieuw meer fusiemeldingen bij SER

Het aantal fusies en overnames dat bij de Sociaal-Economische Raad (SER) is gemeld, is in 2019 voor het zesde jaar op rij toegenomen. Het ging om een stijging met 7 procent tot 701, aldus het adviesorgaan van het kabinet.

Fusiepartijen moeten betrokken vakbonden en de SER op tijd informeren over de inhoud van hun samensmelting en de gevolgen daarvan voor werknemers. Zo worden de belangen van werknemers van die bedrijven beschermd. De meeste meldingen kwamen uit de dienstensector (270), gevolgd door de handel (124). Uit het onderwijs en de gezondheidszorg kwamen in totaal 113 fusiemeldingen.

Leven bedrijven de regels niet na, dan kunnen bonden of fusiepartijen een klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. In 2019 heeft deze Geschillencommissie in één klacht uitspraak gedaan.