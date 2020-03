De Nederlandse pensioenfondsen hebben in februari een flinke klap gekregen door de wereldwijde angst voor het nieuwe coronavirus. Hun financiële positie is aanzienlijk verslechterd, waardoor de dreiging van kortingen groter is geworden.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen zakte met 6 procentpunt terug tot 95 procent. Dit betekent dat ze voor elke euro die ze in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, gemiddeld slechts 95 eurocent in kas hebben.