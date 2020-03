‘Voorganger Ralph Hamers bij UBS maakt overstap naar Swiss Re’

Vertrekkend UBS-topman Sergio Ermotti, die plaats moet maken voor ING-baas Ralph Hamers, gaat waarschijnlijk aan de slag bij herverzekeraar Swiss Re. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat Swiss Re op het punt staat om topbankier Ermotti aan te stellen als voorzitter.

Vorige maand werd bekend dat Hamers op 30 juni opstapt bij ING om later dit jaar leiding te gaan geven aan de Zwitserse bank UBS. Ermotti, die UBS sinds 2011 runt, was destijds terughoudend over zijn toekomstige carrièrepad. Toen het nieuws over de benoeming van Hamers naar buiten kwam, weigerde Ermotti commentaar te geven op speculaties in de markt. Bij Swiss Re zou Ermotti Walter Kielholz vervangen, die al sinds 2009 voorzitter is.

De overstap van Hamers naar UBS werd onlangs vergeleken met een internationale toptransfer, zoals voetbalspelers die soms maken. Hamers is in Nederland ook omstreden. Zijn reputatie liep een flinke deuk op toen ING onder zijn bewind een megaboete van 775 miljoen euro kreeg voor nalatigheid bij het voorkomen van witwassen. Ook een voorstel om Hamers’ salaris met 50 procent te verhogen leidde tot flinke publieke ophef, waarna het werd ingetrokken. Wie Hamers gaat opvolgen bij ING, is nog niet bekend.