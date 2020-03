Amerikaanse centrale bank zet mes in rente vanwege coronavirus

De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente met 0,5 procentpunt verlaagd vanwege de gevolgen van het nieuwe coronavirus. De beslissing voor de noodmaatregel van de koepel van Amerikaanse centrale banken werd unaniem genomen. De Fed stelt de situatie rond de uitbraak nauwlettend in de gaten te houden en opnieuw op te treden als dat nodig is.

De Amerikaanse rente komt door de onverwachte stap uit tussen de 1 en 1,25 procent. Met de verlaging wil de Fed zorgen dat prijzen stabiel blijven en de Amerikaanse economie geen scherpe vertraging meemaakt. De Amerikaanse economie heeft volgens de Fed nog wel een “sterke basis”. De aandelenbeurzen in New York veerden stevig op na de bekendmaking, maar raakten hun winst daarna ook snel weer kwijt.

Eerder vandaag nam de Australische centrale bank al een vergelijkbare maatregel. De Amerikaanse president Donald Trump had daarna in een tweet de Fed opgeroepen om ook met “een grote renteverlaging” te komen. Volgens de president zorgde de Fed voor een nadelige concurrentiepositie voor de Verenigde Staten en Amerikaanse exporteurs door geen actie te ondernemen tegen de economische gevolgen van het coronavirus. Dit moest volgens Trump juist andersom zijn. Op de financiĆ«le markten werd rekening gehouden met een renteverlaging van de centrale bank bij de reguliere vergadering later deze maand.

De Federal Reserve neemt niet vaak tussentijdse rentemaatregelen. De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de financiƫle crisis, in oktober 2008, nadat de bank Lehman Brothers was omgevallen.