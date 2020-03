Transavia vliegt minder naar Italië om coronavirus

Luchtvaartmaatschappij Transavia vliegt minder vaak naar Italië wegens het nieuwe coronavirus. Door de virusuitbraak daalt de vraag naar vliegreizen naar het land zo hard dat de budgetdochter van Air France-KLM een tiende van zijn vluchten naar Italië schrapt.

Vanaf 17 maart tot eind april vliegt Transavia minder vaak naar de Italiaanse steden Verona, Pisa, Bari, Bologna en Napels. In totaal haalt de vliegmaatschappij 22 retourvluchten uit haar vluchtschema voor Italië.

Passagiers van wie vluchten worden geannuleerd, kunnen die gratis omboeken. Ook hebben ze de mogelijkheid het geld voor hun ticket teruggestort te krijgen.

Italië is in Europa het zwaarst getroffen door het coronavirus. Hoewel Nederland alleen voor een paar gebieden in Noord-Italië een negatief reisadvies geeft, merkt Transavia toch dat klanten het boeken van een vlucht naar het land uitstellen. Eerder deze week kondigde Ryanair al aan een kwart van zijn vluchten naar Italië te schrappen.

Het moederbedrijf van Transavia, Air France-KLM, maakte eerder bekend dat de problemen rond het nieuwe coronavirus een hap van 150 miljoen tot 200 miljoen euro uit de operationele winst van het eerste kwartaal nemen. Die klap komt voor een groot deel doordat het concern een tijdlang niet naar China vliegt.