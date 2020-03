Wall Street opent met kleine verliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen aan de handelsdag begonnen. Beleggers in New York zoeken een beetje naar richting, na de krachtige herstelbeurt van een dag eerder. Wall Street blijft de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus volgen.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,7 procent omlaag naar 26.512 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3070 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in op 8911 punten. Vorige week werden nog de grootste verliezen sinds de financiƫle crisis geleden door angst voor het virus.

De Australische centrale bank kwam al met een renteverlaging met het oog op het virus. In een reactie daarop deed president Donald Trump een oproep aan de Federal Reserve om met een “grote” renteverlaging te komen. De Amerikaanse koepel van centrale banken verklaarde eerder al klaar te staan om op te treden tegen de economische gevolgen van het virus. Ook de Europese Centrale Bank (ECB), de Bank of England en de Bank van Japan hebben gezegd klaar te staan met maatregelen. De groep van rijke industrielanden van de G7 verklaarde eveneens klaar te staan om op te treden om de economische impact van het virus te verzachten, maar maakte geen concrete stappen bekend.

Creditcardmaatschappij Visa is daarnaast met een omzetalarm gekomen wegens de uitbraak van het virus. De creditcardmaatschappij wijst erop dat vooral in de reisbranche het aantal betaaltransacties de laatste tijd onder druk staat als gevolg van de ziekte. Het aandeel noteerde kort na de openingsbel 0,7 procent in de min.

Verder opende onder meer warenhuisketen Kohl’s de boeken. Die cijfers vielen in goede aarde want Kohl’s werd door beleggers ruim 2 procent hoger gezet. Aan het overnamefront staat de fabrikant van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific (plus 5,3 procent) in de schijnwerpers. Thermo Fisher wil voor meer dan 8 miljard euro de Nederlands-Duitse biotechnoloog Qiagen overnemen.