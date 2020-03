Beurzen Europa stijgen na kwakkelend begin

De Europese aandelenbeurzen vonden woensdag de weg omhoog na een kwakkelend begin van de handelsdag. Beleggers verwerkten de forse koersverliezen op Wall Street, waar de verrassende renteverlaging van de Federal Reserve (Fed) de markten vooralsnog niet wist te kalmeren. Daarnaast bleven de ogen gericht op de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent hoger op 556,98 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 866,28 punten. Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 1,7 procent aan. De beurs in Milaan steeg 1,3 procent. Ook de Amerikaanse beursgraadmeters stevenen volgens de openingsindicatoren af op een stevig herstel.

Sterkste stijger in de AEX was supermarktconcern Ahold Delhaize met een winst van ruim 3 procent. Prosus won 1,6 procent. De techinvesteerder stapt via een samenwerkingsverband in Grupo ZAP, eigenaar van verschillende sites en databases voor de vastgoedmarkt. OLX Brazil, waarin de techinvesteerder een belang van 50 procent heeft, koopt het bedrijf voor omgerekend 57,5 miljoen euro. Industrieel toeleverancier Aalberts sloot de rij met een min van 2,1 procent.

Arcadis zakte 0,6 procent bij de middelgrote bedrijven. Financieel topvrouw Sarah Kuijlaars legt haar functie per direct neer bij het ingenieurs- en adviesbureau. Ze vertrekt om persoonlijke redenen. Baggeraar Boskalis, die donderdag met jaarcijfers komt, klom ruim 2 procent. Op de lokale markt daalde Ctac 3,1 procent. De automatiseerder neemt een belang van 75 procent in Oliver IT, een specialist in integratie en softwareontwikkeling.

Dialog Semiconductor steeg 5 procent in Frankfurt na publicatie van meevallende kwartaalcijfers. De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde chipontwikkelaar stelde wel de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in zijn resultaten te voelen. De virusuitbraak in China verstoorde de productie en de vraag naar de chips van het bedrijf.

De euro was 1,1165 dollar waard tegen 1,1174 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 47,99 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 52,67 dollar per vat.