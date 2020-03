‘Doek dreigt te vallen voor Flybe’

De Britse luchtvaartmaatschappij Flybe staat nu echt op omvallen. Volgens de Britse omroep BBC is het de noodlijdende onderneming de laatste weken niet gelukt om de nodige financiële hulp te krijgen. Waarschijnlijk worden alle vluchten vanaf donderdag gestaakt.

Het gaat al langer niet goed met Flybe, dat een vloot van zo’n 75 vliegtuigen heeft en vliegt op meer dan tachtig luchthavens in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is de onderneming waarschijnlijk extra in de problemen gekomen. Hierdoor is de vraag naar vliegtickets flink onder druk komen te staan.

Onlangs leek Flybe, met in totaal 2000 medewerkers, nog gered omdat de Britse overheid het bedrijf te hulp wilde schieten. Branchegenoten als British Airways-moeder IAG en prijsvechter Ryanair vonden dat maar niks. Zij zagen de hulpplannen als illegale staatssteun.

De problemen met het verdienmodel bij Flybe staan niet op zichzelf. Eerder gingen al branchegenoten ten onder als Monarch Airlines, Air Berlin, Wow Air en Aigle Azur en een reeks kleinere spelers. Ook touroperator Thomas Cook, dat eigen vliegtuigen had, ging recentelijk failliet.