Stevige opleving op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met forse winsten gesloten. Beleggers reageerden positief op een besluit in het Congres over nooduitgaven in verband met het nieuwe coronavirus. Daardoor trekken de Verenigde Staten bijna 8 miljard dollar uit voor de aanpak van de virusuitbraak.

De Dow-Jonesindex eindigde 4,5 procent hoger op 27.090,86 punten. De brede S&P 500 won 4,2 procent tot 3130,12 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 3,8 procent bij op 9018,09 punten.

Het positieve sentiment volgt op de overwinning van Joe Biden in de Democratische voorverkiezingen in negen van de veertien staten tijdens Super Tuesday. Ook dat zorgde voor enthousiasme op Wall Street. De financiƫle markten verwerkten daarnaast een beter dan verwacht banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Op dinsdag verlaagde de Federal Reserve nog onverwacht de rente om de economische schade van het coronavirus te verzachten.

Er was veel bedrijfsnieuws. Campbell Soup won dik 10 procent na het openen van de boeken. De levensmiddelenfabrikant wist afgelopen periode een deel van zijn schuldenlast weg te werken en boekte een hogere operationele winst. Kledingmerk Abercrombie & Fitch deed betere zaken dan verwacht met zijn vergelijkbare verkopen en steeg 9 procent. Verder ging softwareconcern Oracle meer dan 3 procent hoger de handel uit, na een mediabericht dat het bedrijf van plan is om in Europa tot 1300 banen te schrappen.

General Electric (GE) eindigde bijna 1 procent in de plus, ondanks een minder positief bericht. Het industrieconcern maakte bekend dat het coronavirus waarschijnlijk op de winst over het eerste kwartaal zal drukken. Verder meldde truck- en busbouwer Navistar (min 0,5 procent) dat in het afgelopen kwartaal minder nettowinst werd geboekt dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De euro was 1,1134 dollar waard tegen 1,1126 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 47,19 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 51,55 dollar per vat.