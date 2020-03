Wall Street reageert positief op overwinning Biden

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geopend, na de stevige verliezen van een dag eerder. Het positieve sentiment volgt op de overwinning van Joe Biden in de Democratische voorverkiezingen in negen van de veertien staten tijdens Super Tuesday. Op dinsdag verlaagde de Federal Reserve nog onverwacht de rente om de economische impact van het nieuwe coronavirus te temperen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,9 procent hoger op 25.406 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent tot 3048 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij op 8791 punten.

De optimistische stemming kan worden verklaard doordat veel beleggers liever de gematigde Biden aan het hoofd van de Democratische partij zien dan de als links geldende Bernie Sanders. Ook kan het zijn dat beleggers Biden een minder grote kans geven als die het moet opnemen tegen president Donald Trump, onder wie zij goede zaken doen.

Wall Street verwerkt daarnaast een beter dan verwacht banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Dit cijfer loopt vooruit op het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Er was ook ander nieuws. Campbell Soup won 5 procent na het openen van de boeken. De levensmiddelenfabrikant wist afgelopen periode een deel van zijn schuldenlast weg te werken en boekte een hogere operationele winst. General Electric (GE) noteerde 0,8 procent hoger, ondanks een somberder bericht. Het industrieconcern maakte bekend dat het coronavirus waarschijnlijk op de winst over het eerste kwartaal zal drukken.