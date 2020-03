Brussel gooit opnieuw vrouwenquotum in de strijd

De Europese Commissie gooit opnieuw het vrouwenquotum in de strijd om meer vrouwen in bestuurskamers van Europese ondernemingen te krijgen. Het dagelijks EU-bestuur, met voorzitter Ursula von der Leyen sinds eind vorig jaar voor het eerst onder vrouwelijke leiding, lanceert een vijfjarenstrategie gericht op gendergelijkheid waar het vrouwenquotum onderdeel van is. Een aantal lidstaten waaronder Nederland blokkeert een eerder wetsvoorstel uit 2012 al meer dan zeven jaar.

Het is volgens de commissie broodnodig een “verse impuls” te geven aan een verplicht vrouwenquotum voor de raden van bestuur van grote bedrijven. Nog altijd maar 8 procent van de algemeen directeuren van grote bedrijven in de EU is een vrouw, stelden EU-commissarissen Vera Jourová (Waarden en Transparantie) en Helena Dalli (Gendergelijkheid) bij de presentatie van de plannen. De commissie zelf wil het goede voorbeeld geven door op alle managementniveaus voor eind 2024 evenveel mannen als vrouwen te hebben. Nu is 41 procent op die functies vrouw.

Ook komt Dalli nog dit jaar met bindende maatregelen voor werkgevers in de EU over loontransparantie. Ze gaat daarover in overleg met werkgeversorganisaties. Openheid over de salarisstructuren in een bedrijf zou meehelpen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Die is volgens de commissie nog steeds gemiddeld 16 procent voor vergelijkbaar werk.