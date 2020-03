Gasprijzen laag door zachte winter en coronavirus

De prijzen die Nederlandse consumenten bij de drie grootste energieleveranciers voor gas betalen zijn historisch laag. Volgens prijsvergelijker Pricewise zijn de prijzen bij Vattenfall en Essent dicht bij de laagste prijzen ooit. Dat dieptepunt werd in 2016 bereikt. De gasprijs bij Eneco is zelfs de laagste ooit.

De prijs van Eneco ligt 8 procent onder de prijs in 2016 als een eenjarig contract wordt afgesloten. Ten opzichte van de piek in november 2018 is de prijs voor een kubieke meter gas zelfs 39 procent gezakt.

Volgens directeur Hans de Kok van Pricewise is de warme winter de belangrijkste reden voor de gedaalde gasprijs. Daardoor is er simpelweg minder vraag naar gas. “Maar ook het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie. Zo worden de industrie en transport veel stilgezet, waardoor er minder energie nodig is.”